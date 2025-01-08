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89-летнюю блокадницу избили в ее собственной квартире в Петербурге

В Петербурге 89-летняя женщина оказалась в больнице после избиения
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге госпитализировали 89-летнюю блокадницу, избитую в собственной квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире петербурженки на проспекте Художников. По данным издания, пострадавшую с тяжелыми травмами нашла лежащей на полу ее соседка. Она же позвонила в скорую и сообщила о случившемся.

Пенсионерку забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием в мозг и повреждением мозжечка. Подозреваемого в ее избиении уже задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого у 93-летней актрисы-блокадницы из фильма «Брат» украли всю пенсию. Лидия Доротенко рассказала, что на днях получила пенсию в размере 30 тыс. руб. и захотела купить кофе и воды. Шесть пятитысячных купюр лежали у нее в паспорте. В очереди за кофе за Доротенко стояла «темная, похожая на цыганку» молодая женщина. Она предложила блокаднице помощь и достала кофе, а после актриса обнаружила, что деньги пропали. В полиции ей помогать отказались.

Ранее петербуржец жестоко избил 93-летнюю мать-блокадницу.

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