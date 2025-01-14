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Рогозин назвал солдат ВСУ «заколдованными русскими»

Сенатор Рогозин: денацификация подразумевает ликвидацию пропагандистов русофобии
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Станислав Красильников/РИА Новости

Сенатор от Запорожской области заявил, что «денацификация» на Украине подразумевает не уничтожение «десятков и сотен тысяч солдат» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ликвидацию «тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух». Такое мнение он высказал в интервью «Газете.Ru».

Рогозин считает, что большая часть военнослужащих ВСУ оказалась на фронте против своей воли.

«Многие из них — «заколдованные русские» — то есть характер русский, стойкий, а мозги отравлены 30-летней бандеровской пропагандой. Англосаксы добились своего — русские убивают русских, думая, что они не русские», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что ликвидировать нужно тех, кто превращает «братскую республику с огромным количеством смешанных семей в лютого врага» России.

Ранее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которая также направлена на противодействие расизму и ксенофобии.

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