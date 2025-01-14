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Рогозин рассказал, как изменится российское общество после СВО

Сенатор Рогозин: о заморозке конфликта на Украине не может быть и речи
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российское общество уже никогда не вернется в то состояние, в котором было до 2022 года, заявил в интервью «Газете.Ru» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Вернутся обратно люди, которые многое испытали, ходили по лезвию ножа, под бомбами. Они, конечно, захотят, чтобы жизнь стала другой. Они потребуют решения наболевших проблем», — считает сенатор.

По его мнению, после завершения военного конфликта властям необходимо будет заняться решением таких проблем, как нелегальная иммиграция и социальная справедливость. «Иначе Россия будет очень уязвима не только по отношению к внешним, но и ко внутренним угрозам», — отметил Рогозин.

Сейчас, по его словам, России нужна солидаризация тыла и фронта, общество должно понять глубину проблемы и помогать армии всем, чем может.

«Только победа приблизит окончание конфликта. Его нельзя «заморозить», иначе он перейдет в наследство нашим детям и внукам», — заявил сенатор.

Он призвал крупные российские города прекратить «жить своей беззаботной жизнью».

«Нужно прекратить себя убаюкивать победными реляциями. Наша армия добывает себе победу в тяжелейших условиях <...> Москва, Петербург, другие крупные российские города должны прекратить жить своей беззаботной жизнью, делать вид, что ничего не происходит», — сказал Рогозин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы завершить конфликт на Украине.

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