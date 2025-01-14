Конфликт на Украине можно завершить, ликвидировав его виновников — «главарей нацистского режима в Киеве», в том числе президента Украины Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам. Вся вина за текущий конфликт лежит полностью на нем», — заявил Рогозин в интервью «Газете.Ru».

В подтверждение своего мнения Рогозин привел три примера. Во-первых, он упомянул нападение НАТО на Югославию, которое началось с ударов по органам политического и военного управления, разрушения мостов на Дунае, поражения электроподстанций и «даже удара по телевышке, чтобы угомонить сербских журналистов». Это, по мнению сенатора, оставило Югославскую народную армию «в роли боксера с короткой рукой».

Во-вторых, Рогозин сослался на действия Израиля, который последовательно ликвидирует каждого лидера Хезболлы или ХАМАС. А в-третьих, сенатор напомнил про длившуюся почти 10 лет ирано-иракскую войну в конце 1980-х годов, которая завершилась, когда обе стороны приобрели ракетное оружие большей дальности, позволяющее бить по столицам двух государств. «И элиты сразу всполошились», — отметил Рогозин.

Ранее премьер-министр Словакии назвал президента Украины «попрошайкой и шантажистом».