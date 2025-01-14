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Россия резко сократила импорт лекарств из США

Россия сократила импорт лекарств из США до уровня 2004 года
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

По итогам января — ноября прошлого года в России зафиксировано значительное снижение импорта фармацевтических препаратов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американского статистического ведомства, объем закупок в денежном выражении упал почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив лишь $13,2 миллиона. Этот показатель отбросил поставки медикаментов на уровень, сопоставимый с показателями 2004 года, когда импорт лекарств из США составил $12,3 миллиона за аналогичный период.

В общем рейтинге крупнейших покупателей американских фармпрепаратов, чей экспорт достиг $32,4 миллиарда, Россия заняла лишь 56-е место. Лидерами по закупкам стали Великобритания (12%), Канада (11%), Испания (11%) и Япония (10%).

До этого отмечалось, что ежегодный экспорт российских лекарственных средств за рубеж составляет около 45 тысяч тонн, при этом российскую фармацевтическую продукцию приобретают 160 стран. В 2024 году объем экспорта медикаментов из России достиг 180 миллиардов рублей

Ранее были названы самые популярные лекарства у россиян в 2024 году.

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