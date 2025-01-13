Названы самые популярные лекарства у россиян в 2024 году

ЦРПТ: средства от насморка стали самыми популярными у россиян в прошлом году

Чаще остальных товаров россияне в 2024 году покупали средства от заложенности носа на основе ксилометазолина, сообщили интернет-изданию РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как подсчитали аналитики системы маркировки «Честный знак» на основе проданных упаковок, объем продаж таких препаратов по итогам прошлого года составил 24,8 млрд руб. Относительно года ранее рост составил 2,3% в упаковках и 12,6% в рублях.

Обезболивающие препараты на основе ибупрофена заняли второе место по объему трат на территории России. Такие таблетки купили на общую сумму в 17,4 млрд руб., что на 8,6% больше относительного года до этого. На третьем месте по этому показателю оказались препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 16,7 млрд руб., что на 15,1% больше значения 2023 года.

Осенью стало известно, что подростки стали делать заказы на маркетплейсах в три раза чаще в 2024 году, чем в 2023-м. Аналитики Мегамаркета изучили траты клиентов от 13 до 18 лет и выяснили, какими товарами интересуются самые молодые покупатели. В топе оказались принадлежности для рисования, вязания и других хобби, а также светодиодные ленты, постеры, косметика и бижутерия.

Ранее было названо, что чаще всего покупают россияне онлайн.