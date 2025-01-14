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Некоторым россиянам грозит уменьшение зарплаты в январе

Юрист Паушкина назвала невыгодным отпуск в январе при работе на окладе
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Depositphotos

Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного. Об этом заявила агентству «Прайм» руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Она отметила, что сотрудники со сдельной зарплатой получат ниже обычного из-за меньшего количества смен.

Сотрудникам на окладе же финансово невыгодно брать отпуск в январе, отметила специалист.

«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — сказала она.

Недавно газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писала, что дефицит рабочей силы в РФ отразится на уровне зарплаты. Специалисты считают, что рост заработных плат замедлится на 2-4% после значимого скачка окладов в прошлом году.

Ранее в Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты.

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