На Урале жители аварийного дома в ужасе из-за сдвинутых сроков расселения здания

Жители одного из аварийных домов в Копейске (Челябинская области) обратились к общественникам в надежде привлечь внимание к проблеме — разрушающемуся на глазах жилью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

По словам квартиросъемщиков, жить в здании 1931 года постройки стало проблематично еще 15 лет назад из-за отсутствия отопления и сыплющихся стен. Семьям обещали, что в 2023 году им дадут новую жилплощадь, но потом планы властей, по словам уральцев, поменялись и сроки сдвинулись на 2027 год. При этом в части квартир стены в буквальном смысле расходятся, с потолка выпадают кирпичи.

«И жалобы писали, потому что были грудные дети. Все болели. Зимой приходилось детей одевать в валенки, шубы, чтобы они спали, потому что ни одна печка не работала. Когда произошло обрушение, слава богу, ни меня, ни детей здесь не было», — рассказала многодетная мать, которая уже съехала из дома, не дождавшись переселения.

В некоторых местах барака перекрытия между вторым и первым этажом полностью разрушились, а на потолке образовались гигантские дыры.

Общественники попросили обратить внимание на ситуацию прокуратуру и СК РФ.

Ранее россиянам рассказали, как определить аварийное состояние дома.