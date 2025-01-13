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Приехавший в больницу на скорой мужчина не дождался места в палате и ушел домой

Приехавший в больницу на скорой поляк 4,5 часа ждал места в палате и ушел домой
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Shutterstock/FOTODOM

В Польше мужчина больше четырех часов находился в машине скорой помощи, пишет Fakt.

В начале января мужчина потерял сознание в ресторане в Сероцке, откуда бригада скорой помощи доставила его в Военно-медицинский институт в Легионово. Однако в больнице его принять не смогли из-за отсутствия свободных мест в палатах.

Около четырех часов пациент провел под капельницей в машине скорой, которая стояла на больничной парковке. Когда мужчина наконец пришел в себя, он заявил, что чувствует себя хорошо и больница ему не нужна. Поляк позвонил другу, который отвез его домой.

В отделении скорой помощи в Легионово сообщили, что в первую очередь оказывают помощь пациентам, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой, но комментировать этот случай отказались.

Ранее голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу.

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