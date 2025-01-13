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Постоянный клиент столичного фитнес-клуба провел в сауне 40 минут и не выжил

Посетителя московского фитнес-клуба не смогли спасти после 40 минут в сауне
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Depositphotos

У клиента столичного фитнес-клуба остановилось сердце после 40 минут в сауне, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел 13 января в фитнес-клубе на улице Академика Королева с 45-летним постоянным клиентом. До этого он, как уточняется, приходил сюда вечером 10 января. Сегодня утром мужчина переоделся и сразу отправился в бассейн, где четверть часа плавал брассом без остановки. Затем
он пошел в сауну, откуда уже не вышел.

Спустя 40 минут другой клиент обратился к сотрудникам фитнес-клуба и сообщил, что сидящий в сауне мужчина давно не менял положение тела. На место вызвали медиков, но те помочь москвичу уже ничем не смогли. Судя по камерам, в тот день он чувствовал себя неважно и перед тем, как зайти в парную, присел на диван. Несколько человек хотели составить мужчине компанию, но сразу же выходили из сауны, вероятно, решив, что он пьян и может быть опасен.

Ранее в Башкирии спасатели шесть часов вытаскивали руку мальчика из патрубка бассейна.

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