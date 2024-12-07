В Башкирии спасатели шесть часов вытаскивали руку мальчика из патрубка бассейна

В Башкирии спасатели оказали помощь мальчику, застрявшему рукой в патрубке бассейна в банном комплексе. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в банном комплексе города Янаул, в экстренные службы обратились родители 11-летнего мальчика, который застрял в патрубке бассейна.

Спасатели, прибывшие на место, откачали воду, перфоратором разобрали часть бетонной стенки бассейна и сумели освободить ребенка из ловушки. Спасательная операция длилась шесть часов, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом. За несколько часов инородное тело в ухе расширилось от влажности. Мальчик был доставлен в больницу. Медикам удалось безопасно извлечь орех из ушной раковины. Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, спустя сутки он был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Калининграде мальчик застрял между стволами деревьев, его вытаскивали спасатели.