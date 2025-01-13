В Петербурге неизвестный избил 70-летнюю работницу церковной лавки

В Петербурге от нападения неизвестного пострадала 70-летняя женщина

Мужчина напал на 70-летнюю женщину в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все произошло днем 13 января на территории храма на Фермском шоссе, расположенного неподалеку от Психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова. Около 11 часов неизвестный набросился на пожилую работницу церковной лавки и избил ее.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а преступнику удалось скрыться. По некоторым данным, перед нападением злоумышленник успел ограбить храм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и личность подозреваемого, его разыскивают.

Ранее в Ростове-на-Дону пациент под наркотиками избил врача-токсиколога в больнице.