В Ростове-на-Дону пациент под наркотиками избил врача-токсиколога в больнице

В городской больнице скорой помощи Ростова-на-Дону пациент в неадекватном состоянии напал на врача-токсиколога. Об этом сообщается в Telegram-канале «Че по Ростову?».

Инцидент произошел в токсикологическом отделении больницы. В медицинское учреждение был доставлен иностранец в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра он набросился на женщину-врача, избил ее трубой.

Пострадавшая госпитализирована с травмами головы и шейного отдела, множеством резаных ран. Известно, что буйный мужчина поступил в медицинское учреждение с диагнозом: токсическое отравление едкими кислотами. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Тольятти мужчина напал на медика, заподозрив его в непрофессионализме. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми во дворе дома в Автозаводском районе города. В какой-то момент одному из мужчин стало плохо, и приятели вызвали ему скорую помощь. Прибывший на место медик принялся осматривать пострадавшего, но его собутыльник решил, что работник скорой неквалифицированно оказывает помощь, и набросился на него.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.