Мужчина продал украшения жены, чтобы купить наркотики, и выстрелил в нее саму

В Иране муж продал украшения жены для покупки наркотиков и выстрелил в нее

В Иране мужчина выстрелил в свою жену после того, как продал ее драгоценности, чтобы купить наркотики. Об этом пишет Metro.

На прошлой неделе Захра Шахбази, работавшая в городском университете Илама, поссорилась со своим мужем, который ранее безуспешно пытался побороть наркотическую зависимость. 7 января он выстрелил в супругу из револьвера и покинул дом.

28-летняя женщина получила серьезное ранение и истекла кровью на месте преступления. Все произошло на глазах у ее сына-подростка. У потерпевшей, которую, как предполагается, принудили к детскому браку в возрасте 14 лет, также осталась девятилетняя дочь.

Незадолго до случившегося муж Захры продал ее драгоценности и потратил вырученные деньги для покупки наркотиков. В настоящее время мужчина до сих пор находится на свободе.

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