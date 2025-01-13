Бывшему адвокату Эльману Пашаеву продлили арест на два месяца

Московский гарнизонный военный суд продлил срок заключения под стражу бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным журналистов, Пашаев останется в СИЗО еще на два месяца — до 15 марта.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тысяч. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.

Ранее сообщалось, что против экс-депутата Пашаева возбудили еще одно уголовное дело.