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Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с фейковыми запросами от школ

В Москве предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками школ
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Depositphotos

Мошенники начали обманывать москвичей, отправляя им фейковые запросы от якобы администрации школы. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента образования Москвы.

«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные!» — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают какие-либо коды.

Утром 13 января доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что самыми популярными схемами обмана россиян мошенниками в 2024 году стали звонки, в том числе с применением видео, в Viber с номера 90 0 и 900. Кроме того, по словам эксперта, часто злоумышленники обещали пенсионерам предоставление различных льгот.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, как защитить себя от телефонных мошенников.

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