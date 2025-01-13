В Госдуме заявили о «лагерях извращений» в России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказала мнение в своем Telegram-канале, что в современной России фактически официально существуют «лагеря извращений».

Таким образом депутат прокомментировала материал издания «Фонтанка» о студенческом стройотряде, в котором практикуются конкурсы и быт с разными формами сексуальных извращений.

«Читаю статью/расследование «Фонтанки» и просто глазам своим не верю! Но, судя по всему, изложенное в статье - правда, которая заключается в том, что в современной России фактически официально существуют, на мой взгляд, «лагеря извращений», — написала Останина.

Происходившее в строительном отряде она назвала психологическим и физическим насилием над юношами и девушками, труд которых «нещадно эксплуатируется».

«Считаю материал «Фонтанки» основой для уже не журналистского расследования, а для заведения уголовного дела и максимально прозрачного «разбора полетов»: как все это вообще стало возможным!?» — подчеркнула председатель комитета по защите семьи.

Останина также пообещала в ближайшее время направить соответствующие запросы в правоохранительные органы и в профильное министерство.

6 января сообщалось, что российские суды за 2023 год и первое полугодие 2024 года назначили 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Так, в 2023 году к административной ответственности по этим статьям суды были привлечены 66 физлиц, 14 юрлиц и 26 должностных лиц, за первое полугодие 2024 года — 59 граждан, 13 юрлиц и 18 должностных лиц.

Ранее мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе».