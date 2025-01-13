В Омской области мужчина не выжил после прыжка из-за нераскрывшегося парашюта

Mash: в Омской области парашютист прыгнул с высоты 1500 метров и не выжил

В Омской области во время прыжка пострадал опытный парашютист, спасти его не удалось. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел недалеко от аэродрома «Камышино». По данным Telegram-канала, 57-летний мужчина прыгнул с высоты 1500 метров, но в нужный момент у него не раскрылся парашют. В результате он не смог приземлиться правильно, медики помочь ему не смогли.

Известно, что спортсмен совершил более 100 прыжков.

Как сообщает NGS55.ru со ссылкой на СК РФ по региону, сотрудники ведомства работали на месте происшествия. В управлении следственного комитета на транспорте проведут проверку по факту произошедшего. Все материалы, связанные с инцидентом, переданы в военную прокуратуру.

До этого в Таиланде мужчина упал с высоты 15-этажного здания. Таец сопровождал туриста во время парасейлинга, руками он держался за веревку парашюта, ногами – поддерживал путешественника.

В какой-то момент он потерял равновесие и упал в воду. Мужчину спасти не удалось.

Ранее парашютист промахнулся и приземлился в вольере с обезьянами в зоопарке.