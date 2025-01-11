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Мужчина упал с высоты 15-этажного дома в воду во время парасейлинга

В Таиланде мужчина рухнул в воду с высоты 15-этажного дома во время парасейлинга
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Житель Таиланда разбился во время парасейлинга на Пхукете. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 5 января на пляже Карон. 31-летний таец по имени Патомпонг, работа которого заключалась в сопровождении туристов на опасном аттракционе, отправился в очередной полет. В какой-то момент он попытался совершить сложный маневр, держась за веревку парашюта руками и используя ноги для поддержки туриста. В итоге Патомпонг потерял равновесие и упал с парасейла, ударившись о воду с большой силой. Сообщается, что пострадавший рухнул с высоты, сравнимой с высотой 15-этажного здания.

При падении мужчина получил серьезные травмы, когда его подняли на поверхность, у него шла кровь изо рта и носа. Напарник Патомпонга, управлявший лодкой, доставил его в больницу Патонга. Однако местные медики оказались бессильны. Врач, проводивший вскрытие, установил, что потерпевший получил кататравму — множественные повреждения в результате падения с большой высоты, шансов выжить у него не было. Полиция проводит проверку.

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