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Парашютист промахнулся и приземлился в вольере с обезьянами в зоопарке

NL Times: в Нидерландах парашютист приземлился в вольере с обезьянами
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Shutterstock

В Нидерландах парашютист отклонился от курса и совершил посадку на территории зоопарка, мужчина едва не угодил в вольер со львами. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент произошел в зоопарке Оувехандс, парашютист должен был приземлиться на футбольном поле, но по неизвестной причине изменил курс и оказался в вольере для обезьян-бонобо. Приматы в это время находились в другом помещении.

«Ему невероятно повезло — на 100 метров дальше, и он мог бы приземлиться в вольере со слонами или львами», — сообщило руководство зоопарка.

Причина инцидента расследуется. Сотрудники зоопарка добавили, что никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в штате Огайо сотрудник зоопарка пострадал от нападения обезьяны, смотритель кормил животных, когда один из приматов набросился на него. Обезьяна прокусила защитную сетку вольера, вцепилась в руку мужчине и откусила фалангу пальца. Пострадавшего доставили в больницу, поврежденную часть пальца пришлось ампутировать.

Ранее гид выжил после нападения бегемота, но остался без руки.

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