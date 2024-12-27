Более 300 кг наркотиков сожгли на полигоне в Петербурге

В Петербурге на полигоне сожгли более 300 кг наркотиков

На полигоне в Петербурге уничтожили 300 кг наркотиков, а также психотропные вещества, прекурсоры и химическое оборудование. Об этом со ссылкой на УФСБ РФ по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, процедура сожжения происходила под контролем представителей Комитета по здравоохранению и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Наркотики, психотропные вещества, прекурсоры и оборудование были вещдоками по уголовным делам, по которым на данный момент вынесены обвинительные приговоры. Стоимость веществ оценивается на сумму более 120 млн рублей.

До этого подмосковные полицейские нашли и уничтожили 500 кг дикорастущего наркотического растения. Сотрудники правоохранительных органов в рамках операции «Мак» выявили в поселке Белоомут очаг конопли.

Ранее три тысячи кустов дикой конопли нашли и уничтожили в Подмосковье.