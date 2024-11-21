Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Организаторов и сотрудников наркомаркета поймали в ЛНР

В ЛНР поймали организаторов и сотрудников наркомаркета

close
Пресс-служба МВД по Луганской Народной Республике

В ЛНР стражи порядка пресекли деятельность наркомаркета, через который распространялась марихуана. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, стражи порядка пресекли распространение наркотиков бесконтактным способом, которое реализовывали четыре злоумышленника. Правоохранители задержали создателя наркомаркета и его сожительницу, которые выступали в качестве организатора и оператора незаконного бизнеса соответственно. Также им удалось поймать двоих закладчиков, которые на них работали.

Полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой культивировалась конопля. У злоумышленников изъяли кусты каннабиса, уже готовый к сбыту наркотик, а также мобильные телефоны, банковские карты и прочее оборудование. Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства на данный момент уточняются.

Ранее наркозависимый охранник школы в российском регионе прятал на работе пакет героина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами