Организаторов и сотрудников наркомаркета поймали в ЛНР

В ЛНР стражи порядка пресекли деятельность наркомаркета, через который распространялась марихуана. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, стражи порядка пресекли распространение наркотиков бесконтактным способом, которое реализовывали четыре злоумышленника. Правоохранители задержали создателя наркомаркета и его сожительницу, которые выступали в качестве организатора и оператора незаконного бизнеса соответственно. Также им удалось поймать двоих закладчиков, которые на них работали.

Полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой культивировалась конопля. У злоумышленников изъяли кусты каннабиса, уже готовый к сбыту наркотик, а также мобильные телефоны, банковские карты и прочее оборудование. Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства на данный момент уточняются.

Ранее наркозависимый охранник школы в российском регионе прятал на работе пакет героина.