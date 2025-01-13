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Глава МЧС потребовал представить список мероприятий по устранению разлива мазута

Куренков поручил подготовить перечень мероприятий по ликвидации разлива мазута
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии поручил подготовить перечень конкретных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море. Об этом пишет ТАСС.

По словам руководителя профильного ведомства, эффективность и темпы работ по устранению последствий ЧП зависят от выполнения ряда взаимосвязанных мероприятий. Речь идет об откачке мазута, сборе нефтепродуктов в акватории и на побережье, вывозе и утилизации загрязненного грунта, транспортировке потерпевших крушение танкеров к месту их утилизации, а также восстановлении пляжей и иных задачах.

«Времени нет, поэтому прошу до 15 января [2025 года] направить в МЧС РФ перечень конкретных мероприятий <...> с датами начала и окончания их проведения, а также указанием должностных лиц <...>, ответственных за их исполнение», — сказал Куренков.

Он добавил, что сейчас в Краснодарском крае и Республике Крым продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Соответствующие мероприятия осуществляются в круглосуточном режиме.

Но, по словам главы МЧС РФ, все еще сохраняется большое количество проблемных вопросов. Как отметил Куренков, меры по их решению должны быть включены в комплексный план действий.

«Правительственная комиссия будет осуществлять координацию деятельности оперативного штаба и контроль за исполнением плана действий», — резюмировал он.

13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по устранению последствий разлива мазута в Черном море. Ее возглавил заместитель главы кабинета министров Виталий Савельев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов.

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