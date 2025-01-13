В Переславле-Залесском загорелась блинная

В Переславле-Залесском Ярославской области произошел сильный пожар в центре города в здании ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Переславль Live.

Пожар произошел в заведении «Блинная» на Кузнечной улице, на месте работают пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается.

В декабре в исправительной колонии №2 города Рыбинска в Ярославской области начался на крыше одного из общежитий для осужденных. В пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области рассказали, что в результате возгорания никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что к месту возгорания направили пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Осужденных эвакуировали. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в связи с пожаром заключенных переместили в другой корпус колонии.

Ранее задымление произошло в симферопольском общежитии.