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В Бразилии частный самолет потерпел крушение и взорвался на городском пляже

На видео попал момент крушения бизнес-джета Cessna Aircraft на пляже в Бразилии

Бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в бразильском городе Убатуба, после чего взорвался на городском пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате инцидента семь человек получили ранения, в том числе люди, которые отдыхали на пляже. Пилота воздушного судна не удалось спасти. На борту находилось пять человек. Очевидцы успели спасти пассажиров, большинство из которых — дети.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали плохие метеоусловия и мокрая от дождя ВПП.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау . Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося в Актау самолета AZAL.

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