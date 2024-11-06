Жаждущего любви кузбассовца развели на деньги от имени проститутки

В Новокузнецке 20-летний местный житель стал жертвой мошенников после того, как попытался воспользоваться услугами женщины с низкой социальной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как установили оперативники, кузбассовец нашел в интернете объявления интересующих его услуг и позвонил по указанному в нем номеру. На другом конце провода ему ответила женщина, представившаяся Светланой. Она заявила, что необходимо внести депозит в размере 8 тысяч рублей. Мужчина выполнил указания собеседницы, но та сообщила, что деньги так и не пришли. Женщина порекомендовала попробовать еще раз и вновь отметила, что депозит не поступил. Диалог повторился по заданному шаблону несколько раз, пока новокузнечанин перевел неизвестной 130 тысяч рублей. После этого аферистка перестала выходить на связь, а обманутый мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в аналогичную ситуацию попал житель Белгородской области — вызов проститутки мужчиной закончился обращением за помощью к отчиму.