Политолог назвал атаку станции «Турецкого потока» энергетическим терроризмом

Попытка ВСУ атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую обеспечивается подача газа по трубопроводу «Турецкий поток» — это не просто энергетический шантаж Евросоюза со стороны Украины, потому что в этом случае предъявлялись бы какие-либо требования, а чистый энергетический терроризм. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что сначала был взорван «Северный поток», потом Украина остановила транзит российского газа в Европу через свою территорию.

«Сейчас происходят попытки разрушить «Турецкий поток», чтобы затормозить альтернативные потоки», — констатировал Андрей Клинцевич.

Он назвал атаку на станцию, подающую газ по «Турецкому потоку», выгодной президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде в ситуации, когда «ЕС начинает отказывать в мерах поддержки».

По его мнению, сейчас «продолжается удушение европейской экономики».

«Тысячи предприятий банкротятся по причине отсутствия дешевых российских энергетических ресурсов», — добавил Клинцевич.

Также он назвал атаку на станцию выгодной для Демократической партии США, которая сейчас зарабатывает на поставках сжиженного природного газа в Европу.

«Демократам США не выгоден образующийся энергетический союз между Россией и Турцией, связка, дающая странам возможность совместного заработка. Турция становится хабом для РФ — не только энергетическим, но и обеспечивающим поставки параллельного импорта, транзит россиян по миру. Американцы хотят это уничтожить», — считает Андрей Клинцевич.

Эксперт полагает, что Владимир Зеленский идет вразрез с интересами команды президента США Дональда Трампа и стремится создать для нее максимально невыгодные переговорные позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 11 января девять дронов ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую обеспечивается подача газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В результате падения обломков беспилотников было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории «Русской». Последствия падения осколков устранили, оборудование восстановлено, уточнили в ведомстве.