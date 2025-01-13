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Российское онлайн-издание выпустило печатный журнал

Проект Mash Room в январе 2025 года представил второй выпуск печатного журнала
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Freepik.com

Команда проекта Mash Room (News Media Holding) представила второй выпуск своего печатного журнала. Главной темой издания стали обмены пленными и переговоры, а центральными героями — участники обменных процессов.

«Мы попытались раскрыть тему обменов людьми между государствами как минимум за последние 30 лет. Начиная от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда государственные деятели ежедневно общаются с врагами, чтобы вернуть домой простых парней, которые отправились защищать Родину», — отметил главный редактор проекта Никита Матнишян.

В редакции отмечают, что печатные выпуски содержат контент, который невозможно передать через цифровые форматы. Это продукт для вдумчивого чтения, который объединяет истории разных эпох и людей.

До этого журнал «Москвичка» объявил о запуске электронной версии издания и закрытого событийного клуба «МОСК». Команда и пятьдесят амбассадоров проекта в течение 2025 года будут проводить различные форматы мероприятий: лекции, дегустации, тренировки, выставки, коктейли, а также тематические поездки. Программа и финальный пул амбассадоров будут анонсированы в начале года, вместе с открытием продаж клубных карт.

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал.

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