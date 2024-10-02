«Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал

Владеющий ТНТ, Rutube и Yappy «Газпром-Медиа» запустит собственный глянцевый журнал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замгендиректора холдинга Тину Канделаки.

Журнал будет рассказывать о стиле и образе жизни. Героям станут представители поп-культуры и блогеры. Журнал также будет рассказывать о бизнесе и науке, а также тексты о креативных индустриях. Главным редактором журнала станет стилист Алеко Надирян.

Печатная версия журнала будет выходить шесть раз в год, планируемый тираж — пять тысяч экземпляров. Название для журнала пока не выбрано.

Директор ТНТ Тина Канделаки ранее намекала на возможный перезапуск Comedy Club. В видеообращении от 3 сентября она отметила, что Гарик Харламов, назначенный креативным продюсером программы в конце июля, представил множество новых идей. Позднее Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии программы.

Ранее Канделаки прокомментировала сообщения о закрытии Comedy Club.