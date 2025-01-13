Российская школьница перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей со счетов родителей

В Томске правоохранители расследуют очередное дело, в котором ребенок стал жертвой мошенников и втянул в это всю семью. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительной информации, семилетняя девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника» ребенок оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам.

Общая сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей.

До этого в Коми 10-десятилетняя школьница перевела мошенникам более полумиллиона рублей со счетов своего отца. Аферисты убедили школьницу, что та якобы победила в конкурсе от «блогера». Ребенок взяла телефон родителя и делала то, что говорил ее собеседник, чтобы получить «приз».

Ранее в Волгоградской области школьница оформила на отца кредит и отдала деньги мошенникам.