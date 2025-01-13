СБУ обвинила Россию в попытке получить координаты госучреждений для атаки

СБУ: РФ через агента в Киеве хотела получить координаты госучреждений для атаки

Служба безопасности Украины заявила, что Россия через своего агента в Киеве пыталась получить координаты украинских объектов для атаки. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

«СБУ задержала агентку российского ГРУ [Главное разведывательное управление РФ], которая готовила дроновую атаку РФ по Киеву 1 января», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27-летняя безработная украинка включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото зданий госучреждений и энергогенерирующих предприятий Украины таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация.

«Задокументировано, как злоумышленница проводила доразведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку дела по месту ее проживания в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать российский стороне разведданные.

7 января на Украине задержали чиновника Киевской администрации по подозрению в хищениях на сумму $141,8 тысячи.

Ранее жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ.