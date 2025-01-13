Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ обвинила Россию в попытке получить координаты госучреждений для атаки

СБУ: РФ через агента в Киеве хотела получить координаты госучреждений для атаки
close
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины заявила, что Россия через своего агента в Киеве пыталась получить координаты украинских объектов для атаки. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

«СБУ задержала агентку российского ГРУ [Главное разведывательное управление РФ], которая готовила дроновую атаку РФ по Киеву 1 января», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27-летняя безработная украинка включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото зданий госучреждений и энергогенерирующих предприятий Украины таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация.

«Задокументировано, как злоумышленница проводила доразведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку дела по месту ее проживания в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать российский стороне разведданные.

7 января на Украине задержали чиновника Киевской администрации по подозрению в хищениях на сумму $141,8 тысячи.

Ранее жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами