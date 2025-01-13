Мужчина мочился на детей и заставлял их есть домашнего кролика в качестве наказания

Житель Великобритании получил срок за многолетние издевательства над собственными детьми и жестокое обращение с животными. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно материалам дела, 77-летний мужчина из графства Шропшир совершал преступления в 1970-х и 1980-х годах. Он придумывал изощренные наказания для детей и получал удовольствие, наблюдая за этим. Так, суд установил, что в одном из эпизодов отец приготовил домашнего питомца детей, кролика, и заставлял их есть его. Одну из дочерей, страдавшую арахнофобией, он запирал в подвале дома и сажал ей на лицо паука. Также злоумышленник мочился на детей в качестве наказания. Однажды он заставил их выбирать между двумя собаками. Вывез одну из них в лес, оставил там, а затем заставил детей наблюдать, как животное догоняет уезжавший от него автомобиль.

Суд установил, что физическое и психологическое насилие повлияло на дальнейшую жизнь троих детей агрессора. Двое из них приобрели алкогольную зависимость. Все дети старались скорее покинуть дом родителя после совершеннолетия.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с детьми и назначили ему наказание в виде трех с половиной лет тюрьмы. В свое оправдание он сказал, что был «просто сторонником дисциплины».

Ранее в Воронежской области мужчина получил три года колонии за истязание собственных детей.