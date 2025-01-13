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Россиян предупредили о появлении новых способов мошенничества с ИИ в 2025 году

Юрист Соловьёв: в 2025 году появятся новые способы мошенничества с применением ИИ
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Depositphotos

В этом году мошенники придумают новые способы обмана россиян с применением возможностей искусственного интеллекта, предупредил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. В том числе речь идет об активном применении дипфейков, объяснил он в беседе с RT.

«Особенно с использованием возможностей искусственного интеллекта, сгенерированных недостоверных изображений и звуков – дипфейков», — считает Соловьёв.

Кроме того, распространенным инструментом злоумышленников останутся схемы обмана с обещаниями скидок, лотереями, сертификатами и так далее. По мнению юриста, мошенники будут стараться придумать такие методы, которые позволят им минимизировать общение с жертвой и стараться выманить у нее деньги с помощью переходов по разным ссылкам в сообщениях и мессенджерах, взлома банковских приложений и так далее.

Напомним, до этого зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов также предупредил, что 2025 году мошенники будут активно применять ИИ в своих целях. Кроме того, по его мнению преступники будут стараться обманом заполучить данные россиян для кражи аккаунтов на «Госуслугах», стараясь обойти системы антифрода с помощью новых инструментов.

В МВД ранее рассказали об использовании мошенниками торговых площадок в интернете.

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