«Заказ или ошибка»: свердловский депутат ответил на обвинения в дебоше на борту самолета

Сообщения о дебоше на борту самолета — это ошибка бортпроводников, заявил «Газете.Ru» депутат Законодательного собрания Свердловской области Станислав Блохин.

Он отметил, что действительно летел в Екатеринбург со своей спутницей в начале января, но никаких противоправных действий не совершал.

«Я в полном шоке нахожусь от того, что прочитал. Это абсолютная ложь. Я ни с кем не входил в контакт — ни в положительный, ни в отрицательный. Единственное, что я сделал, это приобрел маленькую бутылку вина у бортпроводниц. Полиция тоже была в непонимании, в неведении того, зачем меня пригласили. И когда бортпроводницы увидели, что все серьезно, то они испугались. От несправедливости моя девушка даже плакала. То есть просто сюрреалистическая какая-то история, в которой я оказался. Тут два варианта. Либо это заказ с чьей-то стороны: есть какие-то заинтересованные люди, которые придают этому распространение. Либо это ошибка бортпроводниц, которую, в принципе, они признали. А может быть, это два в одном», — сказал он.

Блохин подчеркнул, что осознает пристальное внимание к себе и всегда соблюдает законы.

«С моей стороны давать комментарии — это минус, потому что еще больше информация распространяется. Но я должен дать информацию так, чтобы любой читатель понял: правда на моей стороне. По всем правилам политических рекомендаций нужно начавшуюся волну закрывать, не давая никаких комментариев. И так все и делают. Но я обеспокоен этой новостью», — заключил он.

До этого экипаж самолета, летевшего из Шереметьево в Кольцово, сообщил о пассажире, который вел себя неадекватно, громко ругался и отказывался успокаиваться. После приземления мужчину встретили сотрудники полиции, которые доставили его в отдел. Выяснилось, что этим пассажиром был 37-летний депутат Станислав Блохин. Однако полиция не нашла в его действиях нарушений и не стала составлять протокол.

Ранее сообщалось, что борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту.