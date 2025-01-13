Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США ищут оператора дрона, который столкнулся с пожарным самолетом в Калифорнии

CBS: ФБР ищет оператора дрона, столкнувшегося с пожарным самолетом в Калифорнии
close
Ethan Swope/AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает оператора дрона, столкнувшегося с пожарным самолетом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CBS.

«[ФБР] ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Власти попросили всех, кто владеет какой-либо информацией об операторе беспилотника, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе.

Дрон врезался в пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper 9 января в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Подобных самолетов у калифорнийских пожарных было два.

До этого газета The Washington Post писала, что крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания, а первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

По данным издания, анализ показал, что очаг второго пожара находился недалеко от первого. Это повышает вероятность того, что повторное возгорание случилось из-за ветреной погоды.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами