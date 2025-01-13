В США ищут оператора дрона, который столкнулся с пожарным самолетом в Калифорнии

CBS: ФБР ищет оператора дрона, столкнувшегося с пожарным самолетом в Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает оператора дрона, столкнувшегося с пожарным самолетом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CBS.

«[ФБР] ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Власти попросили всех, кто владеет какой-либо информацией об операторе беспилотника, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе.

Дрон врезался в пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper 9 января в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Подобных самолетов у калифорнийских пожарных было два.

До этого газета The Washington Post писала, что крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания, а первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

По данным издания, анализ показал, что очаг второго пожара находился недалеко от первого. Это повышает вероятность того, что повторное возгорание случилось из-за ветреной погоды.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.