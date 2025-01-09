Химик призвал не выбрасывать живые елки на обычные свалки

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил RT, что новогоднюю елку лучше не выбрасывать на обычную свалку.

По его словам, такой способ утилизации новогоднего дерева — не самый экологичный. Дело в том, что в естественных условиях дерево разлагается в течение десятилетий. А углекислый газ, который образуется в это время, выделяется постепенно и усваивается другими организмами. А на свалке в окружении другого мусора процессы разложения замедляются, из-за чего накапливается метан и углекислый газ и выделяются парниковые газы в атмосферу.

Поэтому эксперт посоветовал сдавать елки в специальные пункты приема, где их, например, перерабатывают в щепу для удобрения почвы или используют как подстилку для животных в зоопарках.

Также дерево можно передать в приют для животных или на ферму. А владельцам дач или частного дома химик посоветовал использовать елку для растопки.

С точки зрения ментального здоровья, убирать елку нужно тогда, когда вы готовы к этому психологически, а не когда вам говорят традиции, приметы и советы, рассказал «Газете.Ru» психолог Станислав Самбурский. По его словам, убирать елку с эмоциональной точки зрения — это значит закрывать период праздников и переходить к обычной жизни.

Ранее врач дала важные советы, как вернуться к работе после новогодних праздников.