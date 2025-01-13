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В России утвердили программу бесплатной медпомощи на три года

Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи в РФ на 2025-2027 годы
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

В числе главных изменений увеличение финансирования программы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) более чем на 500 млрд рублей, или на 16,5%. Кроме того, программу дополнили отдельным разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам специальной военной операции — они получат право на внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения и расширенную диспансеризацию.

В рамках программы предполагается, что после лечения в стационаре пациенты будут получать выписные эпикризы в поликлинике по месту жительства. В новом федеральном проекте «Здоровье для каждого» особое внимание уделяется санаторно-курортному лечению. Каждый гражданин России сможет пройти обследование для выявления факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.

Кроме того, обновлен порядок назначения незарегистрированных в России лекарственных препаратов для пациентов с тяжелыми и опасными для жизни заболеваниями. Для людей с онкологическими заболеваниями стало обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения персонализированной противоопухолевой лекарственной терапии. Кроме того, в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах появилась возможность организации стационаров на дому.

В конце декабря правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год, а также на период 2026-2027 годов. Она, в частности, сосредоточена на увеличении объема медицинской помощи для граждан репродуктивного возраста, а также включает расширение доступа к услугам «Школ сахарного диабета».

Ранее Путин утвердил бюджет фонда ОМС на 2025‑2027 годы.

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