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В РФ утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год, а также на период 2026-2027 годов. Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Программа сосредоточена на увеличении объема медицинской помощи для граждан репродуктивного возраста (18-49 лет), планируется обследование для более чем 19 миллионов человек (32% от общего числа в этой возрастной группе). Также предусмотрен рост числа процедур ЭКО на 13% по сравнению с 2024 годом (до 103 тысяч).

Программа также включает расширение доступа к услугам «Школ сахарного диабета» (820 тысяч комплексных посещений), увеличение объемов лечения вирусного гепатита С в 2,5 раза, а также рост объемов онкологической помощи: на 18% в дневных стационарах и на 12,7% в круглосуточных.

Для ветеранов боевых действий сохраняется приоритетный порядок предоставления медицинской помощи, при этом запланировано увеличение расходов на реабилитацию на 4%.

В октябре российский Минздрав расширил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год.

Ранее Путин утвердил бюджет фонда ОМС на 2025‑2027 годы.

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