Россиянам рассказали, дома из каких материалов лучше сохраняют тепло

Дома, которые строятся по канадской технологии с использованием СИП-панелей, лучше всего сохраняют тепло. Об этом рассказал эксперт в области строительства, генеральный директор компании «Экспресс-Оценка» Кирилл Мандрика, передает Pravda.Ru.

По его словам, отделочные материалы, которые соответствуют экологическим стандартам, помогут создать комфортную и безопасную атмосферу в помещении. Он отметил, что постройки из СИП-панелей позволят снизить теплопотери и количество потребляемой энергии.

«Чем теплее дом, тем выше класс энергоэффективности. Например, если СИП-панели взять, то дом как термос, там есть прочие особенности с точки зрения вентиляции, пожаробезопасности. Но с точки зрения энергоэффективности, экономии на отоплении и более комфортного проживания, то, конечно, это каркасные технологии и СИП-технологии», — пояснил Мандрика.

Опрос сервисов «Ремонт со СберУслугами» и СберНПФ, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что большинство опрошенных россиян (52%) назвали частный дом идеальным жильем на пенсии. 36% предпочли квартиру, а 11% — таунхаус. 36% респондентов хотят две комнаты в идеальном жилье на пенсии, 27% — три комнаты.

Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы на отопление частного дома.