Россияне рассказали, где хотят провести пенсию

Большинство опрошенных россиян (52%) назвали частный дом идеальным жильем на пенсии. 36% предпочли квартиру, а 11% — таунхаус. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Ремонт со СберУслугами» и СберНПФ. Результат есть у «Газеты.Ru».

36% респондентов хотят две комнаты в идеальном жилье на пенсии, 27% — три комнаты. 8% участников опроса мечтают о жилье с более чем четырьмя комнатами, а 15% остановились на варианте с четырьмя комнатами. 4% отдали предпочтение однокомнатному жилью.

39% голосов набрало жилье в пригороде, 38% — у моря, 34% — в городе, 27% — на природе, например, в деревне или на даче. Жизнь в горах привлекает 14% участников опроса, а 12% хотели ли бы жить просто уединенно. 9% заинтересованы в исторических локациях, 7% — в близости к торговым центрам. Всего 1% участников указали на другие предпочтения, например жизнь в лесу.

Наиболее важными для комфортной жизни респонденты назвали современную кухню с техникой (58%) и просторные комнаты с высокими потолками (56%). Для 50% опрошенных важны наличие балкона или террасы. 44% опрошенных считают необходимыми близость к медучреждениям, а 34% — лифт, сад или огород.

По 32% участников исследования назвали необходимыми гараж или парковочное место, а также систему безопасности. Еще 30% респондентов отметили наличие бассейна. Для 21% участников опроса важны спортзал и камин, а система «умный дом» привлекает 20% россиян.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось , что в регионах вырос спрос на строящееся жилье.