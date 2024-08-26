Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, где хотят провести пенсию

Более 50% опрошенных россиян назвали частный дом идеальным жильем для пенсии

close
100%
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (52%) назвали частный дом идеальным жильем на пенсии. 36% предпочли квартиру, а 11% — таунхаус. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Ремонт со СберУслугами» и СберНПФ. Результат есть у «Газеты.Ru».

36% респондентов хотят две комнаты в идеальном жилье на пенсии, 27% — три комнаты. 8% участников опроса мечтают о жилье с более чем четырьмя комнатами, а 15% остановились на варианте с четырьмя комнатами. 4% отдали предпочтение однокомнатному жилью.

39% голосов набрало жилье в пригороде, 38% — у моря, 34% — в городе, 27% — на природе, например, в деревне или на даче. Жизнь в горах привлекает 14% участников опроса, а 12% хотели ли бы жить просто уединенно. 9% заинтересованы в исторических локациях, 7% — в близости к торговым центрам. Всего 1% участников указали на другие предпочтения, например жизнь в лесу.

Наиболее важными для комфортной жизни респонденты назвали современную кухню с техникой (58%) и просторные комнаты с высокими потолками (56%). Для 50% опрошенных важны наличие балкона или террасы. 44% опрошенных считают необходимыми близость к медучреждениям, а 34% — лифт, сад или огород.

По 32% участников исследования назвали необходимыми гараж или парковочное место, а также систему безопасности. Еще 30% респондентов отметили наличие бассейна. Для 21% участников опроса важны спортзал и камин, а система «умный дом» привлекает 20% россиян.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось , что в регионах вырос спрос на строящееся жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами