Женщина проснулась от шума и обнаружила дома незнакомца в маске

Жительница пригорода Мельбурна (Австралия) проснулась от странного шума в доме и обнаружила неизвестного в маске и с рюкзаком. Она не только не растерялась от неожиданности, но и сняла его на камеру. Видео опубликовало издание News.com.au.

По словам женщины, незваный гость пожаловал в ее дом 5 января. Она проснулась от подозрительного шума в коридоре, поднялась, чтобы проверить, все ли в порядке, и столкнулась с подозрительным человеком, лицо которого было скрыто. Она достала смартфон и начала снимать нарушителя, попутно пытаясь выяснить, что он забыл на ее территории.

В это время, судя по кадрам, предполагаемый грабитель начал метаться по разным комнатам в поисках выхода. В итоге незнакомец выбрался через окно, перелез через ограду и скрылся. Полиция ищет подозреваемого. После инцидента, как утверждает австралийка, ни один предмет из ее дома не пропал, тем не менее женщина обеспокоена вторжением незнакомца.

Ранее стало известно, что в Японии мужчина зарабатывает тысячи иен в день, расхваливая незнакомцев.