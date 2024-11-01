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Россиянам перечислили передовые методы лечения облысения

Трихолог Аверкина: пептиды применяют для лечения облысения

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Freepik.com

Ученые научились лечить облысение с помощью лазерной терапии низкой интенсивности (LLLT), которая может увеличить плотность и толщину волос на 30% после шести месяцев использования. Об этом РИАМО рассказала трихолог бренда по восстановлению волос Mr. Volos Анна Аверкина.

По ее словам, в регенеративной медицине недуг лечат экзосомами, которые представляют собой небольшие мембранные пузырьки, которые участвуют в передаче белков, липидов и РНК и влияют на регенерацию тканей и иммунный ответ. Такой способ позволяет активировать волосяные фолликулы и стимулировать рост новых волос, отметила эксперт.

«Популярное на сегодняшний день средство, способное остановить алопецию, — пептиды. Это короткие цепочки аминокислот, являющиеся строительными блоками белков. В организме они выполняют разные функции, включая регуляцию активности клеток, передачу сигналов и участие в процессах регенерации», — добавила Аверкина.

Турецкий специалист в области трансплантации волос Абдулазиз Балви до этого говорил, что чрезмерное увлечение энергетическими напитками может стать причиной выпадения волос у мужчин. Врач объяснил, что многие энергетики содержат витамины и минералы, важные для обеспечения нормального роста волос. Однако в составе большинства напитков эти питательные вещества присутствуют в избытке.

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