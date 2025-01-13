В Госдуме ответили, кому из россиян повысят пенсию с 1 февраля

Страховые пенсии россиян могут дополнительно проиндексироваться с 1 февраля 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что их размер уже увеличился на 7,3% с января.

«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля. Оно будет озвучено», — сказала Бессараб.

По ее словам, в следующем месяце также вдвое увеличится фиксированная выплата к пенсии у тех россиян, которые в январе достигнут возраста 80 лет или получат I группу инвалидности. Депутат уточнила, что увеличение выплат произойдет в автоматическом режиме.

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого говорил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года. По его словам, средний размер выплаты к концу года составит 15 456 рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что сумма пенсии не может быть ниже размера прожиточного минимума.