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Россиянам объяснили, как поесть в кафе и не отравиться

Гастроэнтеролог Дианова: есть в кафе без уборных опасно – можно отравиться

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Чтобы поход в кафе не закончился отравлением, выбирать заведение нужно внимательно. В том числе важно обращать внимание на чистоту помещения, столов, урн, а также поведение персонала. Есть в кафе без уборных или в тех, где уборными для посетителей пользуются сотрудники – опасно, предупредила гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с 360.ru.

Врач также подчеркнула, что, если в точке общепита посетитель заметил таракана, нужно немедленно уходить, ничего в таком заведении в пищу употреблять нельзя. Помимо этого, Дианова призвала насторожиться, если в меню небольшого заведения очень много блюд.

«Чем меньше кафе или ресторан, тем меньше должно быть блюд. Вас должно напугать большое меню, которое можно листать и листать», — подчеркнула она, пояснив, что разнообразие меню в маленьких кафе – признак использования полуфабрикатов.

На днях в Бурятии массово отравились посетители одного из кафе – у 75 человек обнаружили сальмонеллез. До этого у нескольких отравившихся салатами в пекарне в Волгоградской области нашли сальмонеллез.

Врач ранее объяснил, как не отравиться роллами.

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