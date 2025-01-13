Турэксперт объяснил, как не нарваться на проблемы при выборе экскурсии

При покупке экскурсий во время отдыха всегда есть угроза нарваться на мошенников или недобросовестных организаторов, которые берут с клиентов в разы больше, не заботясь при этом о качестве своих услуг. Чтобы избежать этого, необходимо приобретать экскурсии у проверенных туроператоров или агентов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.

Оформление экскурсий через туроператора не только надежнее, но и значительно дешевле, считает эксперт. В целом стоимость формируется с учетом множества факторов. Так, групповые экскурсии, в которых участвуют по 40-50 человек, являются наиболее дешевыми. А вот индивидуальные, где гид работает непосредственно с заказчиком, — самый дорогой.

Спланировать экскурсию в определенное место можно и самостоятельно, но это сопряжено с массой рисков, предупредил Горин.

«Это позволяет сэкономить, но тут важно учитывать нюансы: организация логистики, выбор подходящих транспортных средств и безопасность», — подчеркнул он.

В том числе высокий риск связан с разными формами активностей — к примеру, если речь идет об экскурсиях по морю. В этом случае важно быть уверенным в наличии лицензии у гида, состоянии катера и так далее. Важно помнить, что стоимость экскурсии отражает ее реальное качество, поэтому выбор самого дешевого варианта не всегда безопасен, заключил эксперт.

Напомним, исследователи выяснили, что во время отпуска большинство россиян выбирают отправиться на экскурсии в качестве досуга. В пятерку популярных активностей вошли посещение аттракционов и парков развлечений, зоопарков и океанариумов, катание на яхтах и катерах, а также поход в аквапарк.

Ранее россияне выступили за запрет экскурсий по подземным коллекторам рек с диггерами.