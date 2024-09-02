Большинство россиян этим летом выбирали экскурсии и аттракционы в отпуске

Эксперты Отелло (сервиса бронирования от 2ГИС) выяснили, как россияне провели летний отпуск и сколько потратили на дорогу, проживание и развлечения. Оказалось, что большинство туристов предпочли путешествовать на машине и потратили на путь до места отдыха до 10 тысяч рублей. Самым популярным направлением отдыха в России этим летом стал Краснодарский край. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым популярным направлением для отдыха в России летом 2024 года стал Краснодарский край, где провели свой отпуск 29% респондентов. Также в пятерку лидеров направлений для летнего отпуска вошли Алтай (9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%), Москва и Подмосковье (6%) и Калининградская область (6%). Данные Отелло подтвержадают тенденцию — наибольшая доля бронирований этим летом пришлась на курорты Краснодарского края, а в частности на Адлер.

Краткосрочные поездки не пользовались популярностью этим летом — лишь 16% опрошенных отдыхали несколько дней-неделю. Большинство (55%) брали отпуск на две недели, а 21% — на месяц.

Оказалось, что самолет — не самый популярный транспорт, который выбирают, чтобы добраться до места отпуска — им воспользовались 26% опрошенных. Большинство этим летом выбрали машину или поезд, 37% и 30% соответственно. Реже всего туристы путешествовали на автобусах — этот вариант выбрали 6%.

В своих ответах респонденты рассказали, где они предпочитали останавливаться во время летнего отпуска. Со значительным отрывом лидируют квартиры и апартаменты, 37% путешественников выбрали этот тип размещения. Интересно, что его популярность продолжает расти — в майские праздники 27% туристов бронировали квартиры и апартаменты, а сейчас почти 40%. Наименьшей популярностью пользовались глэмпинги и бутик-отели — в них останавливалось по 1% опрошенных.

По данным опроса, в качестве досуга туристы чаще всего выбирали отправиться на экскурсии — такое времяпрепровождение выбрали 74% респондентов. В пятерку популярных активностей вошли посещение аттракционов и парков развлечений, зоопарков и океанариумов, катание на яхтах и катерах, а также поход в аквапарк. Реже всего во время летнего отпуска путешественники занимались экстремальными видами спорта — всего 12% опрошенных предпочли такое развлечение.

Традиционно основные траты в отпуске — это дорога до места отдыха, проживание и досуг.

На поездку на машине и на поезде до места отдыха опрошенные потратили в среднем до 10 тысяч рублей — 26% и 22% соответственно. Респонденты, которые выбрали авиаперелет в основном потратили до 50 тысяч рублей (32%).

На проживание во время своей последней летней поездки более половины респондентов (54%) потратили до 30 тысяч рублей, 18% из них смогли ограничиться бюджетом до 10 тысяч. У 21% опрошенных расход составил 30-60 тысяч, а у 12% — 60-90 тысяч рублей. Более высокие затраты на жилье — свыше 90 тысяч — зафиксированы у 13% участников опроса.

На организацию досуга — 21% опрошенных туристов сообщили, что потратили от 20 до 30 тысяч рублей. Интересно, что такое же количество отдыхающих (21%) потратили на развлечения более 50 тысяч рублей. Более скромные расходы — до 5 тысяч рублей — указали 14% участников.

Почти половина респондентов (46%) не планируют брать отпуск в сентябре. При этом 26% собираются провести отпуск в путешествиях по России, а 23% будут отдыхать дома или на даче. Еще 5% опрошенных запланировали зарубежные поездки.

По внутренним данным Отелло, на осенний отпуск (сентябрь-октябрь этого года) путешественники чаще бронируют жилье в Краснодарском крае (включая Адлерский район и поселок Эстосадок, а также поселок Сириус в Краснодарском крае). Также в топе по бронированиям Санкт-Петербург, Москва, Казань и Владивосток. Стоимость за одну ночь по этим направлениям варьируется от 5 до 8 тысяч рублей.

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