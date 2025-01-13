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Профессор назвал правила, необходимые для активного долголетия

Профессор Москалев: разнообразное питание необходимо для активного долголетия
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Правильное и разнообразное питание необходимо для активного долголетия в первую очередь. Об этом kp.ru рассказал директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Он советует включать в рацион больше зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна, а также орехи, семечки и продукты ферментации, например, квашеную капусту. Помимо этого, для увеличения продолжительности жизни стоит регулярно заниматься физической активностью. Эксперт рекомендует выполнять аэробные упражнения, упражнения с отягощением, легкую разминку. По его словам, не стоит забывать и про микроактивность — уборку, работу в саду, готовку еды и другие работы в быту.

К важным правилам Москалев также отнес налаживание сна и снижение стресса. Кроме того, с возрастом людям нужны разумные нагрузки на мозг.

«По большому счету, полезны любые новые занятия — от обучения чему-то до путешествий в незнакомые места. Все это способствует созданию нейронных связей, по сути — запаса прочности в головном мозге», — пояснил профессор.

Исследование, проведенное учеными из Университета Гриффита, до этого показало, что повышение уровня физической активности может значительно увеличить продолжительность жизни. Если бы все люди старше 40 лет были так же подвижны, как самые активные 25% населения, они могли бы прожить на 11 лет дольше.

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