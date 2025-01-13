Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шведский караульный случайно пронзил голову штыком и выжил

Aftonbladet: В Швеции караульный поскользнулся, проткнул голову штыком и выжил
close
Global Look Press

В Швеции военнослужащий случайно пронзил голову штыком, но чудом выжил. Об этом сообщает Aftonbladet.

По данным издания, инцидент произошел в Королевском дворце в Стокгольме. По словам одного из сослуживцев, солдат поскользнулся и случайно был проткнут штыком, закрепленным на конце автоматического оружия. Военные быстро отреагировали на ситуацию и быстро вызвали скорую помощь. Мужчину удалось спасти.

«Несчастный случай расследует полиция, которая начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и/или причинения телесных повреждений», — говорится в статье.

До этого в Бразилии шестилетний мальчик выжил после того, как его 1100 раз ужалили пчелы. Инцидент произошел в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, когда мальчик был на ферме вместе со своим отчимом. Играя на поле, ребенок случайно сломал пчелиный улей, что привело к атаке насекомых на ребенка.

Ранее померанский шпиц упал с высоты 9 этажа и остался жив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами