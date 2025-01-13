Шведский караульный случайно пронзил голову штыком и выжил

В Швеции военнослужащий случайно пронзил голову штыком, но чудом выжил. Об этом сообщает Aftonbladet.

По данным издания, инцидент произошел в Королевском дворце в Стокгольме. По словам одного из сослуживцев, солдат поскользнулся и случайно был проткнут штыком, закрепленным на конце автоматического оружия. Военные быстро отреагировали на ситуацию и быстро вызвали скорую помощь. Мужчину удалось спасти.

«Несчастный случай расследует полиция, которая начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и/или причинения телесных повреждений», — говорится в статье.

До этого в Бразилии шестилетний мальчик выжил после того, как его 1100 раз ужалили пчелы. Инцидент произошел в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, когда мальчик был на ферме вместе со своим отчимом. Играя на поле, ребенок случайно сломал пчелиный улей, что привело к атаке насекомых на ребенка.

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