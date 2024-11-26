Померанский шпиц упал с высоты 9 этажа и остался жив

В Колумбии померанский шпиц упал с высоты девятого этажа и остался жив, пишет Oddity Central.

Померанский шпиц по кличке Пэрис чудом выжил после падения из окна многоквартирного дома. Питомец пролетел девять этажей и упал на крышу соседней постройки, пробив ее. Хозяева собаки рассказали, что не сразу поняли, что произошло, когда животное внезапно пропало из квартиры.

Беспокойные владельцы решили проверить окна и заметили небольшое отверстие в крыше соседнего дома. С помощью бинокля им удалось разглядеть шпица через это отверстие. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что Пэрис в полном порядке и не имеет ни одной царапины.

Причины падения собаки остаются загадкой, так как владельцы всегда закрывают окна. Ветеринар, проверявший собаку, был поражен тем, как она выжила после такого падения. Предполагается, что металлическая крыша и мягкая шерсть померанского шпица смягчили удар.

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