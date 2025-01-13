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Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

«Ведомости»: власти не станут оснащать аэропорты защитой от атак БПЛА
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Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Федеральный бюджет России не будет выделять средства на защиту аэропортов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что власти решили не оснащать аэродромы, которые относятся к объектам транспортной инфраструктуры первой категории, техническими средствами для обнаружения и противодействия применению беспилотных воздушных судов.

Издание подчеркивает, что к первой категории относятся столичные аэропорты, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени и Калининграда.

8 января пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на работу вводились в четырех российских аэропортах.

Ранее аэропорты в пяти регионах приостановили работу из-за беспилотников.

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