Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

«Ведомости»: власти не станут оснащать аэропорты защитой от атак БПЛА

Федеральный бюджет России не будет выделять средства на защиту аэропортов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что власти решили не оснащать аэродромы, которые относятся к объектам транспортной инфраструктуры первой категории, техническими средствами для обнаружения и противодействия применению беспилотных воздушных судов.

Издание подчеркивает, что к первой категории относятся столичные аэропорты, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени и Калининграда.

8 января пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на работу вводились в четырех российских аэропортах.

Ранее аэропорты в пяти регионах приостановили работу из-за беспилотников.